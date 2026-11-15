Ένα σπίτι του '50 στο Παλαιό Φάληρο έγινε αγνώριστο -Η εντυπωσιακή κεραμική δαντέλα που το μεταμόρφωσε

Στο Παλαιό Φάληρο, ένα σπίτι της δεκαετίας του ’50 απέκτησε μια εντελώς νέα ταυτότητα, χωρίς να χάσει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της

Με πρωταγωνιστή τη διάτρητη κεραμική πρόσοψη, μια ανακαίνιση που ισορροπεί ανάμεσα στην αρχιτεκτονική μνήμη και τη σύγχρονη αισθητική επανασχεδιάζει τους χώρους, αξιοποιεί το φυσικό φως και δημιουργεί μια ουσιαστική σύνδεση με τον κήπο. Ένα σπίτι μόλις 65 τ.μ. μεταμορφώνεται σε μια κατοικία γεμάτη πρωτότυπες λεπτομέρειες και αναπάντεχες σχεδιαστικές ιδέες.

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