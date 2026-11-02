Κάποτε υπήρχε σε κάθε σπίτι: Η τάση των ’80s που επιστρέφει δυναμικά στις ντουλάπες - iefimerida.gr

Τα trends στη διακόσμηση του σπιτιού αλλάζουν συνεχώς, όμως κάποιες επιστροφές μοιάζουν πιο αναπάντεχες από άλλες.

Εκεί που τα τελευταία χρόνια κυριαρχούσαν οι minimal γραμμές και οι ουδέτεροι τόνοι, το 2026 φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη λάμψη και τη δυναμική αισθητική των ’80s. Και ένα από τα στοιχεία που κάνουν δυναμικό comeback είναι οι ντουλάπες με καθρέφτες.

Δείτε το trend των 80΄s που επιστρέφει στην διακόσμηση στο Bovary.gr.