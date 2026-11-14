 Ένα σπίτι 100 τ.μ. στην Κυψέλη έγινε αγνώριστο μετά την ανακαίνιση -Το κίτρινο terrazzo που κλέβει την παράσταση
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Ένα σπίτι 100 τ.μ. στην Κυψέλη έγινε αγνώριστο μετά την ανακαίνιση -Το κίτρινο terrazzo που κλέβει την παράσταση

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Ένα σπίτι 100 τ.μ. στην Κυψέλη απέκτησε νέα ζωή
Ένα σπίτι 100 τ.μ. στην Κυψέλη απέκτησε νέα ζωή

Ένα σπίτι 100 τ.μ. στην καρδιά της Κυψέλης αποκτά νέα ζωή μέσα από μια ανακαίνιση που ισορροπεί ανάμεσα στην αρχιτεκτονική μνήμη και τη σύγχρονη αισθητική

Η αφετηρία του σχεδιασμού ήταν ένα απρόσμενο εύρημα: ένα ψηφιδωτό δάπεδο με τον Βάκχο, που έδωσε τον τόνο για μια κατοικία γεμάτη χρώμα, υφές και αναφορές στην ελληνική παράδοση. Με κίτρινο terrazzo, μάρμαρο Διονύσου και μια τολμηρή χρωματική παλέτα, το αρχιτεκτονικό γραφείο Space is Around Us επαναπροσδιορίζει τους χώρους, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και δημιουργώντας ένα σπίτι με έντονη προσωπικότητα. Στη Φωκίωνος Νέγρη, μέσα σε μια πολυκατοικία της δεκαετίας του ’60, η νέα κατοικία αποδεικνύει πως η σύγχρονη ανακαίνιση δεν χρειάζεται να διαγράψει το παρελθόν, αλλά μπορεί να το μετατρέψει στην πιο ενδιαφέρουσα πηγή έμπνευσης.

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