Πώς θα κάνετε το σπίτι σας να δείχνει πιο κομψό χωρίς να αγοράσετε τίποτα καινούργιο, σύμφωνα με διακοσμητές

Η οπτική ανάσα δεν σημαίνει άδεια δωμάτια και λευκούς τοίχους. Είναι η τέχνη να δίνεις στο βλέμμα ένα σημείο ανάπαυσης, χωρίς να θυσιάζεις ζεστασιά και προσωπικότητα στο σπίτι σου.
Όσοι ασχολούνται επαγγελματικά με τη διακόσμηση συμφωνούν ότι η ηρεμία του σπιτιού και η ηρεμία του μυαλού συνδέονται άρρηκτα.Ωστόσο, σε αντίθεση με το κλασικό ξεκαθάρισμα ή το αυστηρό μινιμαλιστικό στιλ, η οπτική ανάσα προσφέρει μια πολύ πιο λεπτή προσέγγιση.
Δείτε πώς να δημιουργήσετε στο σπίτι σας οπτική ανάσα στο Bovary.gr.
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