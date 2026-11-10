 Από το σπίτι της γιαγιάς στα πιο στιλάτα σαλόνια: Η τάση που επιστρέφει δυναμικά - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Από το σπίτι της γιαγιάς στα πιο στιλάτα σαλόνια: Η τάση που επιστρέφει δυναμικά

«Granny chic»: Όλα όσα είχε η γιαγιά σας επιστρέφουν στη μόδα της διακόσμησης
Φωτογραφία: Instagram STEPHANIE BARBA MENDOZA
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Νοσταλγία, κομψότητα της ατέλειας και μια δόση ρομαντισμού. Το granny chic είναι η τάση που κερδίζει όλο και περισσότερα σπίτια και φέρνει πίσω υφάσματα, χρώματα και αντικείμενα που τα θεωρούσαμε ξεπερασμένα.

Αποχαιρετήστε τον μινιμαλισμό. Το λέμε εδώ και καιρό, όμως η νέα τάση διακόσμησης που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά το επιβεβαιώνει. Το granny chic είναι εδώ.

Δείτε την τάση του granny chic στο Bovary.gr.

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