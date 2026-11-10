Από το σπίτι της γιαγιάς στα πιο στιλάτα σαλόνια: Η τάση που επιστρέφει δυναμικά - iefimerida.gr

Νοσταλγία, κομψότητα της ατέλειας και μια δόση ρομαντισμού. Το granny chic είναι η τάση που κερδίζει όλο και περισσότερα σπίτια και φέρνει πίσω υφάσματα, χρώματα και αντικείμενα που τα θεωρούσαμε ξεπερασμένα.
Αποχαιρετήστε τον μινιμαλισμό. Το λέμε εδώ και καιρό, όμως η νέα τάση διακόσμησης που φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά το επιβεβαιώνει. Το granny chic είναι εδώ.
Δείτε την τάση του granny chic στο Bovary.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο