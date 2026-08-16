Τα σουέτ τζάκετ που θα φορέσουμε όλο το φθινόπωρο -Τρεις επιλογές από τα Massimo Dutti - iefimerida.gr

Το suede παραμένει διαχρονικά συνώνυμο της κομψότητας και τα Massimo Dutti το επαναφέρουν δυναμικά, μέσα από τρία ξεχωριστά τζάκετ.

Πριν από λίγες σεζόν, το suede βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της μόδας, σηματοδοτώντας την επιστροφή ενός υλικού που για αρκετό διάστημα είχε μείνει στο περιθώριο. Το δέρμα αυτό χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο σε τσάντες και παπούτσια, αλλά σχεδόν σε κάθε μορφή ρούχου που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Ιδιότροπα πανωφόρια, ντραπέ και γλυπτικά τοπ αλλά και φορέματα, όλα συνέθεσαν μια ενδιαφέρουσα επιστροφή αυτού του αριστοκρατικού υλικού.

Δείτε τρία σουέτ τζάκετ από τα Massimo Dutti στο Bovary.gr