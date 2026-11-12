Σωτήρης Καλυβάτσης-Υρώ Λούπη: Η κοινή εμφάνιση του ζευγαριού μετά από καιρό στο θέατρο

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης και η Υρώ Λούπη πραγματοποίησαν μια κοινή δημόσια εμφάνιση, δίνοντας το «παρών» σε επίσημη θεατρική πρεμιέρα στην Αθήνα.

Ο Σωτήρης Καλυβάτσης και η Υρώ Λούπη είναι ένα από τα αγαπημένα ζευγάρια του καλλιτεχνικού χώρου, που επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, αποφεύγοντας τις συχνές κοινές εμφανίσεις και την υπερβολική δημοσιότητα.

Αυτή τη φορά, οι δύο ηθοποιοί έκαναν μια σπάνια κοινή έξοδο, καθώς βρέθηκαν στο Θέατρο Πειραιώς 131, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η συγκάτοικος».

Δείτε τον Σωτήρη Καλυβάτση με την Υρώ Λούπη στο Bovary.gr.