Η Σοφία Ρίτσι ποζάρει στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης -Και όλοι μιλούν για το μοντέρνο και στιλάτο μπάνιο της - iefimerida.gr

Η Σοφία Ρίτσι μοιράστηκε με τους followers της ένα νέο, ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, που ανακοίνωσε τον Οκτώβριο.
Η 27χρονη influencer και επιχειρηματίας, η οποία πρόσφατα γιόρτασε τα 31α γενέθλια του συζύγου της, Έλιοτ Γκρέιντζ, ανέβασε μια φωτογραφία από το μπάνιο του σπιτιού τους, γράφοντας: «Είναι ο πέμπτος μήνας», συνοδεύοντας τη λεζάντα με emoji εγκυμοσύνης.
Με ένα cozy καφέ-κρεμ ριγέ πουλόβερ που αγκάλιαζε τη φουσκωμένη κοιλιά της και μαύρο παντελόνι, η Σοφία Ρίτσι πόζαρε χαλαρά πάνω σε έναν μπεζ καναπέ, διατηρώντας το χαρακτηριστικό στιλ της. Η χωρίστρα στη μέση και τα μαύρα aviator γυαλιά ηλίου ολοκλήρωναν το chic minimal look της.
