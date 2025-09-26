Η Σοφία Καρβέλα υιοθέτησε το μεγαλύτερο trend του καλοκαιριού και το έκανε φθινοπωρινό -Δείτε πώς - iefimerida.gr

Η Σοφία Καρβέλα αντικατέστησε τη ζώνη με ένα μαντήλι στη μέση και μας δείχνει πώς να υιοθετήσουμε το trend που κυριάρχησε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.

Η Σοφία Καρβέλα μας δείχνει με στιλ πώς να υιοθετήσουμε ένα από τα μεγαλύτερα trends της σεζόν, μετατρέποντας ένα απλό τζιν και μαύρο τοπ σε ένα κομψό και παιχνιδιάρικο look. Η σχεδιάστρια και style addict αντικαθιστά την κλασική ζώνη με ένα πολύχρωμο μαντήλι, προσθέτοντας χρώμα, υφή και προσωπικότητα στη μέση της, δημιουργώντας αμέσως ενδιαφέρον στο σύνολο. Έτσι, μας δείχνει πώς να υιοθετήσουμε το trend που κυριάρχησε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο.



Το τζιν που επέλεξε είναι άνετο και χαλαρό, ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις, ενώ τα μαύρα, δερμάτινα Mary Jane δίνουν μια διακριτική νότα κομψότητας και φινέτσας.

Το μαντήλι στη μέση όχι μόνο αναβαθμίζει το look, αλλά δείχνει και πώς ένα μικρό αξεσουάρ μπορεί να κάνει τη διαφορά και να μεταμορφώσει μια συνηθισμένη εμφάνιση σε statement outfit.

Δείτε το look της Σοφίας Καρβέλα στο Bovary.gr.