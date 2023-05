Η Σοφία Καρβέλα με τον πατέρα της, Νίκο, μετά από καιρό -Το οικογενειακό στιγμιότυπο [εικόνα] - iefimerida.gr

Η Σοφία Καρβέλα βρίσκεται στην Αθήνα και δημοσίευσε μια φωτογραφία με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα.

Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της ελληνικής showbiz και διατηρούν έως σήμερα πολύ καλές σχέσεις. Οι δυο τους απέκτησαν μια κόρη, τη Σοφία, η οποία ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη και ακολουθεί μια πετυχημένη πορεία στον χώρο του fashion design. Μάλιστα, διατηρεί έναν δραστήριο λογαριασμό στο Instagram όπου αναρτά τις στιλάτες εμφανίσεις της.

Η Σοφία Καρβέλα βρίσκεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες και περνάει πολύτιμο χρόνο με τους γονείς της. Σε μια πρόσφατη δημοσίευσή της, λοιπόν, τη βλέπουμε να φωτογραφίζεται με τον πατέρα της, Νίκο Καρβέλα και στη λεζάντα έγραψε «Say hello to my little friend».

