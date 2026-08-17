Σοφία Καρβέλα: Η «εισβολή» της Άννας Βίσση στο δωμάτιό της -«Ω, Θεέ μου, η μάνα μου είναι πιο διάσημη» [βίντεο] - iefimerida.gr

Μια απρόσμενη επίσκεψη επιφύλασσε η Σοφία Καρβέλα στους διαδικτυακούς της ακολούθους
Σε ένα από τα καθιερωμένα βίντεό της στο Instagram όπου ετοιμαζόταν η Σοφία Καρβέλα δέχτηκε μια επίσκεψη. Η τραγουδίστρια Άννα Βίσση έκανε την εμφάνισή της στο δωμάτιό της κόρης της και, όπως ήταν αναμενόμενο, τράβηξε όλα τα βλέμματα με την παρουσία της.
Δείτε το βίντεο στο Bovary.gr.
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