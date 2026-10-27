Σοφία Βογιατζάκη: Η εμφάνιση μετά την απώλεια 36 κιλών -Εμφανώς αδυνατισμένη σε βραδινή έξοδο - iefimerida.gr

Η Σοφία Βογιατζάκη πραγματοποίησε μια νέα βραδινή έξοδο, με την αλλαγή στην εμφάνισή της να είναι ιδιαίτερα αισθητή, έπειτα από την απώλεια 36 κιλών.

Η αγαπημένη ηθοποιός, που έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσπάθειά της να χάσει βάρος, βρέθηκε σε γνωστό ιταλικό εστιατόριο στο Χαϊδάρι, όπου πέρασε μια όμορφη βραδιά με φίλους και συνεργάτες της.

Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε χαμογελαστή και ευδιάθετη, με την ίδια να επιλέγει ένα άνετο, total black σύνολο για την περίσταση.

Συγκεκριμένα, η Σοφία Βογιατζάκη φόρεσε ένα μαύρο oversized T-shirt με λευκά γράμματα στα πλαϊνά, το οποίο συνδύασε με μαύρο παντελόνι και ψηλές δερμάτινες μπότες. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με γυαλιά οράσεως, ενώ διατήρησε τα χαρακτηριστικά κοντά, κοκκινωπά μαλλιά της.

Δείτε την εμφάνιση της Σοφίας Βογιατζάκη στο Bovary.gr.