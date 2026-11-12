Σοφία Αλιμπέρτη: Πήρε κάτι που όλοι έχουμε στο σπίτι και το μετέτρεψε σε αξεσουάρ μόδας

Η Σοφία Αλιμπέρτη απολαμβάνει τους ήρεμους ρυθμούς της ζωής στην Αίγινα και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια από τις αγαπημένες της δημιουργικές ασχολίες.

Μακριά από τους έντονους ρυθμούς της Αθήνας, η Σοφία Αλιμπέρτη έχει βρει στην Αίγινα το δικό της καταφύγιο. Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, η οποία τα τελευταία δύο χρόνια ζει στο νησί του Σαρωνικού, απολαμβάνει μια πιο ήρεμη καθημερινότητα, αφιερώνοντας χρόνο στον εαυτό της και σε δραστηριότητες που την ευχαριστούν.

Έπειτα από αρκετά χρόνια στην Πάρο, όπου είχε αναπτύξει και επιχειρηματική δραστηριότητα, η Σοφία Αλιμπέρτη αποφάσισε να αλλάξει περιβάλλον και να εγκατασταθεί στην Αίγινα. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράζεται κατά καιρούς στιγμιότυπα από τη ζωή της στο νησί, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια μικρή γεύση από την καθημερινότητά της.

Δείτε την ανάρτηση της Σοφίας Αλιμπέρτη στο Bovary.gr.