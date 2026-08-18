Το smoothie που μπορείτε να εντάξετε στην πρωινή σας ρουτίνα -Πλούσιο σε μαγνήσιο και βιταμίνες - iefimerida.gr

Τα smoothies μπορούν να προσφέρουν στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και αντιοξειδωτικά, ενισχύοντας τη γενικότερη ευεξία και την καλή μας υγεία.

Τα smoothies λόγω του μεγάλου όγκου τους προκαλούν εύκολο κορεσμό σε μεγαλύτερο βαθμό από τους απλούς χυμούς των φρούτων. Η πληρότητα αυτή ενισχύεται και με την προσθήκη γάλακτος ή γιαουρτιού στο ρόφημα, με αποτέλεσμα το μείγμα να μας κρατάει χορτάτους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

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