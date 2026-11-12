Ένα σκοτεινό σπίτι 80 τ.μ. έγινε αγνώριστο μετά την ανακαίνιση -Η εντυπωσιακή μεταμόρφωσή του

Στο 11ο διαμέρισμα του Παρισιού, ένα σκοτεινό, χωρισμένο σε μικρά δωμάτια, σπίτι 80 τ.μ. απέκτησε φως, ανοιχτή κουζίνα και γαλαζοπράσινες πινελιές χάρη στο στούντιο αρχιτεκτονικής της Elodie Sierocki.

Το φυσικό φως μπορεί να είναι καταλυτικό για ένα σπίτι. Μπορείς να επιλέξεις με προσοχή τα υλικά, να στήσεις με φροντίδα τη διακόσμηση και να προσθέσεις τα πιο έξυπνα μικροσημεία, αλλά αν το φως δεν μπαίνει, κάτι λείπει πάντα. Αυτό ακριβώς συνέβαινε εδώ.

Δείτε την ανακαίνιση του σπιτιού στο Παρίσι στο Bovary.gr.