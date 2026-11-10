 Σκοντάφτετε συχνά μετά τα 50; Τι μπορεί να σημαίνει για τη δύναμη και την ισορροπία σας - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Σκοντάφτετε συχνά μετά τα 50; Τι μπορεί να σημαίνει για τη δύναμη και την ισορροπία σας

Χοσέ Ρουίθ, προπονητής: «Αν μετά τα 50 χρειάζεται να κοιτάς συνεχώς το έδαφος ή σκοντάφτεις περισσότερο, πρέπει να προσέξεις την ισορροπία και τη δύναμή σου»
Στιγμιότυπο από την ταινία «Perfect»/Φωτογραφία: IMDB
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ένας προπονητής αποκαλύπτει πως μία συγκεκριμένη καθημερινή άσκηση μπορεί να αποκαλύψει αρκετά για την κατάσταση του σώματός μας.

Η σωματική κατάπτωση δεν έρχεται απαραίτητα με το πέρασμα των χρόνων, αλλά συχνά αρχίζει όταν σταματάμε να προκαλούμε το σώμα μας. Όταν μειώνουμε σταδιακά τη σωματική δραστηριότητα και εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες που παλαιότερα κάναμε με ευκολία, είναι πιθανό να αρχίσουμε να νιώθουμε πιο κουρασμένοι ή να χάνουμε μέρος της ευκινησίας μας.

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