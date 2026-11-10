Σκοντάφτετε συχνά μετά τα 50; Τι μπορεί να σημαίνει για τη δύναμη και την ισορροπία σας - iefimerida.gr

Ένας προπονητής αποκαλύπτει πως μία συγκεκριμένη καθημερινή άσκηση μπορεί να αποκαλύψει αρκετά για την κατάσταση του σώματός μας.

Η σωματική κατάπτωση δεν έρχεται απαραίτητα με το πέρασμα των χρόνων, αλλά συχνά αρχίζει όταν σταματάμε να προκαλούμε το σώμα μας. Όταν μειώνουμε σταδιακά τη σωματική δραστηριότητα και εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες που παλαιότερα κάναμε με ευκολία, είναι πιθανό να αρχίσουμε να νιώθουμε πιο κουρασμένοι ή να χάνουμε μέρος της ευκινησίας μας.

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