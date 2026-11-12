 Σκασμένα χέρια από το κρύο; Οι κρέμες που αξίζουν μια θέση στην τσάντα σας αυτόν τον χειμώνα
ΓΥΝΑΙΚΑ

Σκασμένα χέρια από το κρύο; Οι κρέμες που αξίζουν μια θέση στην τσάντα σας αυτόν τον χειμώνα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Φωτογραφία: Getty Images
Φωτογραφία: Getty Images

Με το κρύο να κάνει όλο και πιο αισθητή την παρουσία του, τα χέρια μας χρειάζονται λίγη παραπάνω προσοχή. Η ξηρότητα, η τραχιά υφή και τα σκασίματα μπορούν να γίνουν ενοχλητικά, γι’ αυτό μια καλή κρέμα χεριών γίνεται ο απόλυτος σύμμαχος για απαλή και περιποιημένη επιδερμίδα.

Το κρύο, ο αέρας και οι συχνές πλύσεις απομακρύνουν μέρος των φυσικών λιπιδίων της επιδερμίδας, αφήνοντάς την τραχιά, αφυδατωμένη και μερικές φορές σκασμένη. Γι’ αυτό, όσο πλησιάζουμε στον χειμώνα, η κρέμα χεριών γίνεται ένα απαραίτητο βήμα στην καθημερινή ρουτίνα περιποίησής μας.

Δείτε τις κρέμες χεριών που αξίζει να δοκιμάσετε για να αντιμετωπίσετε την ξηρότητα και να χαρίσετε στα χέρια σας βελούδινη απαλότητα στο Bovary.gr

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