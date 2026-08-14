Η Σίσσυ Χρηστίδου μάς δείχνει για πρώτη φορά το πρόσωπο του 18χρονου γιου της -Ποζάρουν μαζί [εικόνα] - iefimerida.gr

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα έζησε η Σίσσυ Χρηστίδου στις 13 Αυγούστου, καθώς ο μεγαλύτερος γιος της, Φίλιππος Ραφαήλ, συμπλήρωσε τα 18 του χρόνια.

Με αφορμή την ενηλικίωσή του, η παρουσιάστρια θέλησε να μοιραστεί δημόσια μερικές από τις πιο προσωπικές οικογενειακές της αναμνήσεις, δημοσιεύοντας στον λογαριασμό της στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ που ακολουθεί τον γιο της από τα πρώτα χρόνια της ζωής του μέχρι σήμερα.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε ιδιαίτερα εκείνη στην οποία η Σίσσυ Χρηστίδου έδειξε για πρώτη φορά καθαρά το πρόσωπο του Φίλιππου Ραφαήλ. Η παρουσιάστρια όλα αυτά τα χρόνια έχει επιλέξει να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών της, αποφεύγοντας να δημοσιεύει φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται καθαρά τα πρόσωπά τους.

Ο Φίλιππος Ραφαήλ γεννήθηκε στις 13 Αυγούστου 2008 και είναι ο μεγαλύτερος από τους δύο γιους που απέκτησε η Σίσσυ Χρηστίδου από τον γάμο της με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Το πρώην ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο, τον Μιχαήλ Άγγελο.

Δείτε την ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου στο Bovary.gr.