Η Σίσσυ Χρηστίδου με νέο κούρεμα -Έκοψε αφέλειες που φρεσκάρουν το πρόσωπο και χαρίζουν ανανεωμένη εμφάνιση - iefimerida.gr

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» με τη Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στους τηλεοπτικούς δέκτες μέσα από τη συχνότητα του Mega. Η παρουσιάστρια έκανε την είσοδό της στο πλατό μαζί με την ομάδα της, πιο ανανεωμένη και κεφάτη από ποτέ.

«Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Αυτό το άγχος ρε παιδί μου δεν περνάει ποτέ; Όσες πρεμιέρες, η καρδιά χτυπάει δυνατά λες και το κάνεις πρώτη φορά. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μας, στο πλατό μας, στην παρέα μας. Για άλλη μια χρονιά εδώ, 8η σαν παρέα και 5η μέσα από τη συχνότητα του Mega», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου δίνοντας τον λόγο στους συνεργάτες της.

Στη συνέχεια, δέχτηκε και μερικές ανθοδέσμες με ευχές, από τον αδελφό και τον πατέρα της αρχικά και στη συνέχεια, ακόμη μία από τον παραγωγό της. «Είδατε πόσο υπέροχους άντρες έχω στη ζωή μου;» είπε η παρουσιάστρια.

Τα βλέμματα τράβηξε το νέο look της 45χρονης παρουσιάστριας, η οποία εμφανίστηκε με ανανεωμένο χτένισμα και αφέλειες. Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε να κάνει μια κομψή και φρέσκια αλλαγή στα μαλλιά της, υιοθετώντας ένα στιλ που της προσδίδει νεανική αύρα και ανανεωμένη αυτοπεποίθηση.

Δείτε το ανανεωμένο look της Σίσσυς Χρηστίδου στο Bovary.gr

