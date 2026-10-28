Silk Nails: Το κομψό μανικιούρ με τη μεταξένια λάμψη που θα βλέπουμε παντού - iefimerida.gr

Μια νέα τάση στο μανικιούρ έρχεται να δώσει διαφορετική διάσταση στην έννοια της διακριτικής πολυτέλειας.

Τα Silk Nails ξεχωρίζουν για την ιδιαίτερη αισθητική τους, συνδυάζοντας κομψότητα και λάμψη με έναν τρόπο που τραβά την προσοχή χωρίς υπερβολές. Με έμπνευση από την υφή και τη φινέτσα του μεταξιού, το συγκεκριμένο trend προτείνει μια πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση στην περιποίηση των νυχιών, αποδεικνύοντας ότι οι πιο ενδιαφέρουσες τάσεις δεν χρειάζεται να είναι κραυγαλέες για να ξεχωρίσουν.

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