Σιένα Μίλερ: Εντυπωσιακή με ντραπέ φόρεμα σε βραδινή έξοδο με τον 30χρονο σύντροφό της - iefimerida.gr

Η Σιένα Μίλερ παρευρέθηκε στο φιλανθρωπικό γκαλά του Airbnb.org μαζί με τον σύντροφός της, Όλι Γκριν.
Η Σιένα Μίλερ επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό ντραπέ φόρεμα με έξω τους ώμους, το οποίο αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα της. Η εφαρμοστή λεπτομέρεια στη μέση τόνιζε τη γραμμή του σώματός της, ενώ η υφή του υφάσματος χάριζε κίνηση και αέρινη κομψότητα στο σύνολο.
Δείτε φωτογραφίες με την Σιένα Μίλερ και τον 30χρονο σύντροφό της, στο Bovary.gr
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