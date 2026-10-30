Σιένα Μίλερ: Εντυπωσιακή με ντραπέ φόρεμα σε βραδινή έξοδο με τον 30χρονο σύντροφό της - iefimerida.gr

Η Σιένα Μίλερ παρευρέθηκε στο φιλανθρωπικό γκαλά του Airbnb.org μαζί με τον σύντροφός της, Όλι Γκριν.

Η Σιένα Μίλερ επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό ντραπέ φόρεμα με έξω τους ώμους, το οποίο αγκάλιαζε αρμονικά τη σιλουέτα της. Η εφαρμοστή λεπτομέρεια στη μέση τόνιζε τη γραμμή του σώματός της, ενώ η υφή του υφάσματος χάριζε κίνηση και αέρινη κομψότητα στο σύνολο.

Δείτε φωτογραφίες με την Σιένα Μίλερ και τον 30χρονο σύντροφό της, στο Bovary.gr