Το look της Σιένα Μίλερ που αποδεικνύει ότι το λευκό πουκάμισο δεν είναι ποτέ βαρετό - iefimerida.gr

Η Σιένα Μίλερ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα πιο απλά κομμάτια μπορούν να δημιουργήσουν τις πιο κομψές εμφανίσεις.

Με πρωταγωνιστή ένα κεντημένο λευκό πουκάμισο και ένα φαρδύ μπλε τζιν, η ηθοποιός δημιούργησε ένα effortless look με ξεχωριστό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας πως το σωστό styling μπορεί να απογειώσει ακόμη και τα πιο διαχρονικά basics.

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