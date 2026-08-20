 Το look της Σιένα Μίλερ που αποδεικνύει ότι το λευκό πουκάμισο δεν είναι ποτέ βαρετό - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το look της Σιένα Μίλερ που αποδεικνύει ότι το λευκό πουκάμισο δεν είναι ποτέ βαρετό

Πηγή: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Φωτογραφία: Profimedia
Πηγή: justinpalmer_ldn / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Φωτογραφία: Profimedia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Σιένα Μίλερ απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι τα πιο απλά κομμάτια μπορούν να δημιουργήσουν τις πιο κομψές εμφανίσεις.

Με πρωταγωνιστή ένα κεντημένο λευκό πουκάμισο και ένα φαρδύ μπλε τζιν, η ηθοποιός δημιούργησε ένα effortless look με ξεχωριστό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας πως το σωστό styling μπορεί να απογειώσει ακόμη και τα πιο διαχρονικά basics.

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