Σία Κοσιώνη: Πώς έκανε layering δύο πανωφόρια σε μια στιλάτη εμφάνιση στο θέατρο - iefimerida.gr

Η Σία Κοσιώνη έκανε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμφάνιση, αποδεικνύοντας πως γνωρίζει καλά πώς να εντάσσει τις σύγχρονες τάσεις στο προσωπικό της στιλ.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια βρέθηκε στο Θέατρο Μαβίλη για την επίσημη πρεμιέρα της παιδικής παράστασης «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας», επιλέγοντας ένα σύνολο που ξεχώρισε για τον έξυπνο συνδυασμό των διαφορετικών layers. Με ιδιαίτερη έμφαση στο layering, κατάφερε να δημιουργήσει ένα μοντέρνο και ανεπιτήδευτα κομψό look, παίζοντας με τις διαστρωματώσεις και τις αναλογίες, ενώ παράλληλα διατήρησε την άνεση που απαιτεί ένα σύγχρονο street style outfit.

Δείτε την εμφάνιση της Σίας Κοσιώνη στο Bovary.gr