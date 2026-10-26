Σεξ και γυναικείος οργασμός: Η στάση που κάνει τη διαφορά για το 64% των γυναικών - iefimerida.gr

Συχνά θεωρούνται συνηθισμένες, όμως ορισμένες κλασικές στάσεις στο σεξ μπορεί να συνδέονται με μεγαλύτερη γυναικεία ικανοποίηση

Έρευνα του Ifop για το JoyClub αναδεικνύει το ιεραποστολικό ως μία από τις στάσεις που σχετίζονται με υψηλότερα ποσοστά οργασμού στις γυναίκες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κατάλληλης διέγερσης, της επικοινωνίας και της αμοιβαίας απόλαυσης.

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