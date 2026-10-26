Σελίν Ντιόν: Η επανασύνδεση με τη στιλίστρια που καθόρισε τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της - iefimerida.gr

Μετά από χρόνια απουσίας από τη σκηνή, η Σελίν Ντιόν επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, επανασυνδέοντας το όνομά της όχι μόνο με τη μουσική, αλλά και με τον κόσμο της υψηλής μόδας.
Στο Παρίσι, η Σελίν Ντιόν εντυπωσιάζει με τις κομψές και μοντέρνες εμφανίσεις της, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons. Πίσω από το στιλ της βρίσκεται η Καναδή στιλίστρια Άνι Χορθ, με την οποία έχει συνεργαστεί για σχεδόν 20 χρόνια.
Διαβάστε για τη στιλίστρια της Σελίν Ντιόν στο Bovary.gr.
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