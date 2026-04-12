Σελίν Ντιόν: Οι ασκήσεις που κάνει για να διατηρείται σε φόρμα στα 58 της - iefimerida.gr

Η Σελίν Ντιόν ανακοίνωσε πριν από λίγες ημέρες την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή το 2026 μετά από χρόνια απουσίας λόγω προβλημάτων υγείας.

Σε ένα συγκινητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στα τέλη Μαρτίου και συνέπεσε με τα 58α γενέθλιά της, η Καναδή τραγουδίστρια επιβεβαίωσε μια σειρά 10 συναυλιών στο Παρίσι το φθινόπωρο του 2026, με προγραμματισμένες εμφανίσεις στη Paris La Défense Arena από τις 12 Σεπτεμβρίου έως τις 14 Οκτωβρίου. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή της στη σκηνή δεν είναι απλώς μια επίδειξη του ταλέντου της: αντικατοπτρίζει και την αφοσίωση της Σελίν Ντιόν στην υγεία και τη φυσική της κατάσταση.

