Το έγκλημα που συγκλόνισε τη Βρετανία έγινε σειρά -Το αστυνομικό θρίλερ στο Netflix που βασίζεται σε αληθινή ιστορία - iefimerida.gr

Οι σειρές του Netflix που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, και ειδικά εκείνες που καταπιάνονται με εγκλήματα, αποτελούν μια αδιαμφισβήτητη παγκόσμια τάση.

Αν και στην πραγματικότητα υπήρχαν πάντα, η σημερινή εκρηκτική τους δημοφιλία έχει αυξήσει κατακόρυφα τις παραγωγές που μεταφέρουν αληθινές υποθέσεις στη μικρή οθόνη. Κάθε μία το κάνει με τη δική της οπτική γωνία, το δικό της ύφος και, φυσικά, με διαφορετικό αποτέλεσμα.

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