Σαρλότ Κασιράγκι: Ο συνδυασμός που κάνει το crop top να δείχνει σικ μετά τα 40 - iefimerida.gr

Η Σαρλότ Κασιράγκι έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Che Tempo Che Fa, παρουσιάζοντας το βιβλίο της «The Crack».

Στη διάρκεια της συζήτησης μίλησε για τον πρόωρο θάνατο του πατέρα της, το βάρος που συνοδεύει την ιδιότητά της ως μέλους της οικογένειας Γκριμάλντι, αλλά και τη δύναμη που έχει αντλήσει από τη λογοτεχνία.

Ωστόσο, πέρα από τις προσωπικές της εξομολογήσεις, η εμφάνισή της δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τους λάτρεις της μόδας. Για ακόμη μία φορά, η Σαρλότ απέδειξε ότι γνωρίζει πώς να συνδυάζει την απλότητα με την εκλεπτυσμένη αισθητική, επιλέγοντας ένα σύνολο που ισορροπεί ανάμεσα στο διαχρονικό και το σύγχρονο.

Δείτε πώς η Σαρλότ Κασιράγκι φόρεσε crop top στο Bovary.gr