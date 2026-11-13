Σαν να βγήκε από την γκαρνταρόμπα της Σαρλότ Κασιράγκι -Το μαύρο τζιν από τα Massimo Dutti που θα φοράτε συνέχεια

Το μαύρο τζιν παντελόνι επιστρέφει δυναμικά στη μόδα και η Σαρλότ Κασιράγκι μάς δείχνει πώς να το φορέσουμε με κομψότητα. Μάλιστα, στα Massimo Dutti βρήκαμε μια εκδοχή του που κοστίζει λιγότερο από 50 ευρώ.

Τα τελευταία χρόνια, οι τάσεις της μόδας έχουν στραφεί στα φαρδιά παντελόνια, με τις oversized γραμμές, τα wide-leg σχέδια και τα barrel jeans να κυριαρχούν στις συλλογές των μεγαλύτερων οίκων. Ωστόσο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας των προηγούμενων δεκαετιών φαίνεται πως διεκδικεί ξανά τη θέση του στο προσκήνιο.

Ο λόγος για το στενό παντελόνι, το οποίο επιστρέφει στις τάσεις του φθινοπώρου και του χειμώνα, αυτή τη φορά μέσα από πιο διαχρονικούς και κομψούς συνδυασμούς. Και αν υπάρχει μία γυναίκα που μπορεί να μας πείσει να του δώσουμε ξανά μια ευκαιρία, αυτή είναι η Σαρλότ Κασιράγκι.

Δείτε το μαύρο τζιν από τα Massimo Dutti στο Bovary.gr.