Η Σαρλότ Κασιράγκι με φλοράλ φόρεμα στο Παρίσι -Απογείωσε την τάση που λατρεύουν οι πιο κομψές γυναίκες - iefimerida.gr

Η Σαρλότ Κασιράγκι, γνωστή για το μινιμαλιστικό της στιλ, έκανε μια σπάνια αλλά επιτυχημένη στιλιστική επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Έχουμε συνηθίσει να τη βλέπουμε με διαχρονικά κομμάτια, ουδέτερους τόνους και μίνιμαλ επιλογές. Γι’ αυτό και η εμφάνισή της με ένα φλοράλ φόρεμα τράβηξε αμέσως τα βλέμματα. Βέβαια, δεν είναι τυχαίο, αφού τα λουλουδάτα prints πρωταγωνιστούν φέτος στις συλλογές μεγάλων οίκων μόδας, όπως η Chanel και η Chloé.

Δείτε την Σαρλότ Κασιράγκι με φλοράλ φόρεμα στο Bovary.gr