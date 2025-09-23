Η Σαρλότ Κασιράγκι κάνει τη διαφορά με ένα απλό μπλε πουκάμισο - Πώς να αντιγράψετε το στιλ της - iefimerida.gr

Η Σαρλότ Κασιράγκι ξεχωρίζει για τις κομψές εμφανίσεις της που αποτελούν πάντα πηγή έμπνευσης -αυτή τη φορά, με ένα απλό μπλε πουκάμισο που μπορείς να βρεις και στα Zara.

Πριν προχωρήσουμε στην στιλιστική της εικόνα, να αναφέρουμε ότι η Σαρλότ Κασιράγκι δεν έχει κρύψει την αγάπη της για την λογοτεχνία την οποία τιμά με την παρουσία και την συμμετοχή της σε διάφορες εκδηλώσεις και σχετικές παρουσιάσεις.

Για εκείνη το διάβασμα αποτελεί ένα θεμελιώδες μέρος της καθημερινότητάς της και έτσι βρέθηκε καλεσμένη σε μία έκθεση με 200 συγγραφείς φορώντας μία απλή εμφάνιση που όμως δεν μένει απαρατήρητη.

Δείτε το κλασικό μπλε πουκάμισο της Σαρλότ Κασιράγκι στο Bovary.gr