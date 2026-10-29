Σαρλίζ Θερόν: Εντυπωσίασε με σμαραγδί φόρεμα και εκκεντρικά παπούτσια που έμοιαζαν με δίσκους - iefimerida.gr

Η Σαρλίζ Θερόν εντυπωσίασε στο πρώτο γκαλά του Airbnb.org με ένα σμαραγδί φόρεμα με κρόσσια και μια σιλουέτα που δείχνει χρόνια νεότερη από τα 51 της χρόνια.

Το γκαλά ήταν το πρώτο στην ιστορία του Airbnb.org. Σε αντίθεση με την γνωστή εταιρεία που στοχεύει στο κέρδος, ο οργανισμός είναι μη κερδοσκοπικός και προσφέρει δωρεάν προσωρινή στέγη σε όσους πλήγηκαν από φυσικές καταστροφές, ασθένειες ή άλλες κρίσεις.

Δείτε την εμφάνιση της Σαρλίζ Θερόν με σμαραγδί φόρεμα στο Bovary.gr.