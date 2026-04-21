Η Σαρλίζ Θερόν περιγράφει τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της σε αυτοάμυνα - iefimerida.gr

Η Σαρλίζ Θερόν μοιράστηκε μια σπάνια και βαθιά προσωπική εμπειρία, αποκαλύπτοντας ένα τραυματικό γεγονός από το παρελθόν της που άφησε έντονο αποτύπωμα στη ζωή της.

Μιλώντας στους «The New York Times», η 50χρονη ηθοποιός γύρισε πίσω σε μία από τις πιο τραυματικές στιγμές της ζωής της: τη νύχτα που η μητέρα της σκότωσε τον πατέρα της σε αυτοάμυνα, μέσα στο σπίτι τους στη Νότια Αφρική.

Ήταν το 1991 και η ίδια ήταν μόλις 15 ετών. Όπως περιγράφει, όλα ξεκίνησαν από κάτι φαινομενικά ασήμαντο: μια οικογενειακή επίσκεψη και μια «απρέπεια» που εξόργισε τον πατέρα της.

