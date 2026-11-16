Από τη Σαρλίζ Θερόν μέχρι τη Ζεντάγια: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των stars στα Governors Awards 2026

Οι μεγαλύτερες stars του Χόλιγουντ έδωσαν ραντεβού στα 17α Governors Awards, εντυπωσιάζοντας με τις ξεχωριστές δημιουργίες που επέλεξαν για το κόκκινο χαλί.

Η φετινή διοργάνωση είχε, ωστόσο, και ιδιαίτερη κινηματογραφική σημασία, καθώς σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της περιόδου των μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων για το 2027, τιμώντας παράλληλα σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη βιομηχανία του σινεμά.

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