 Από τη Σαρλίζ Θερόν μέχρι τη Ζεντάγια: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των stars στα Governors Awards 2026
ΓΥΝΑΙΚΑ

Από τη Σαρλίζ Θερόν μέχρι τη Ζεντάγια: Οι πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις των stars στα Governors Awards 2026

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Σαρλίζ Θερόν/Φωτογραφία AP
H Σαρλίζ Θερόν με κόκκινη δημιουργία/Φωτογραφία AP

Οι μεγαλύτερες stars του Χόλιγουντ έδωσαν ραντεβού στα 17α Governors Awards, εντυπωσιάζοντας με τις ξεχωριστές δημιουργίες που επέλεξαν για το κόκκινο χαλί.

Η φετινή διοργάνωση είχε, ωστόσο, και ιδιαίτερη κινηματογραφική σημασία, καθώς σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της περιόδου των μεγάλων κινηματογραφικών βραβείων για το 2027, τιμώντας παράλληλα σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στη βιομηχανία του σινεμά.

Δείτε τις πιο καλοντυμένες stars της βραδιάς, στο Bovary.gr

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ βραβεία κινηματογράφος Χόλιγουντ κόκκινο χαλί Όσκαρ

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα