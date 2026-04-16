Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τα sneakers που θα απογοήτευαν την Κάρι Μπράντσο -Η αμφιλεγόμενη τάση - iefimerida.gr

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ξαναφέρνει στο προσκήνιο ένα από τα πιο απρόσμενα αλλά δυναμικά shoe trends της σεζόν, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η μόδα δεν σταματά ποτέ να ανακυκλώνει και να επαναπροσδιορίζει τα basics.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, που έχει συνδέσει το όνομά της με το απόλυτο fashion icon της τηλεόρασης, την Κάρι Μπράντσο, εμφανίστηκε με cuffed jeans και sneakers που δεν θα φορούσε ποτέ η τηλεοπτική της ηρωίδα. Ωστόσο, η ηθοποιός το υποστηρίζει άψογα.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ επέλεξε ένα πιο χαλαρό, καθημερινό look, το οποίο δεν θυμίζει τα κλασικά stilettos και slingbacks με τα οποία την έχουμε συνδέσει. Τα τζιν ήταν γυρισμένα στο τελείωμα, δημιουργώντας μια καθαρή γραμμή που «αγκαλιάζει» το παπούτσι και δίνει επιπλέον ύψος και ισορροπία στη σιλουέτα. Το αποτέλεσμα είναι ανεπιτήδευτα σύγχρονο, με μια δόση Y2K αισθητικής που επιστρέφει δυναμικά.

Δείτε τα sneakers που φόρεσε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Bovary.gr.