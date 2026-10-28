Σάρα Τζέσικα Πάρκερ: Υιοθετεί το ρετρό trend των ’70s που λατρεύει η Gen Z - iefimerida.gr

Σε πρόσφατη εμφάνισή της στη Νέα Υόρκη, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έδωσε μια νέα πνοή σε ένα σχέδιο παπουτσιών με αναφορές στη δεκαετία του ’70, το οποίο εξακολουθεί να ξεχωρίζει στις φετινές τάσεις.

Παρότι το όνομά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις εμβληματικές ψηλοτάκουνες γόβες Manolo Blahnik, χάρη στον ρόλο της ως Κάρι Μπράντσο στο «Sex and the City», στην καθημερινότητά της η ηθοποιός επιλέγει συχνά πιο άνετες εναλλακτικές, αποδεικνύοντας ότι το στιλ δεν απαιτεί απαραίτητα ψηλά τακούνια.

Δείτε στο Bovary.gr τα παπούτσια που επέλεξε η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ