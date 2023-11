Μόνο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα μπορούσε να συνδυάσει ένα μοβ βελούδινο φόρεμα με αυτά τα παπούτσια [εικόνα] - iefimerida.gr

Ο φωτογραφικός φακός εντόπισε την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ να αποχωρεί από το ιταλικό εστιατόριο «Ambra» στη Νέα Υόρκη.

Η διάσημη ηθοποιός φορούσε ένα βελούδινο μίντι φόρεμα, το οποίο είχε συνδυάσει με λευκό παλτό. Αυτό όμως που μάς τράβηξε την προσοχή ήταν τα στιλάτα πέδιλά της, τα οποία ήταν ρομαντικά και έδιναν ρετρό αέρα στο βραδινό look.

Η 58χρονη fashionista ξέρει πολύ καλά πώς να προσθέτει τις απαραίτητες λεπτομέρειες στο outfit της ώστε να μην περνά ποτέ απαρατήρητη και να υιοθετεί με τον πιο stylish τρόπο κάθε τάση της μόδας. Με την αγάπη της για τα παπούτσια να είναι πασίγνωστη, η τηλεοπτική Κάρι Μπράντσο από το «Sex and the City» κάνει πάντα τα πιο πετυχημένα και στιλάτα look.

