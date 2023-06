Μόνο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ θα φορούσε τέτοιο look -Συνδύασε χρυσό φόρεμα όλο παγιέτες με ασημί πέδιλα [εικόνα] - iefimerida.gr

Tο «Sex and the City» γιορτάζει 25 χρόνια επιτυχίας και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έκανε μια glam εμφάνιση.

Το «Sex and the City» έγραψε τη δική τη ξεχωριστή ιστορία στην αμερικανική τηλεόραση και όλες οι γυναίκες αγάπησαν την σειρά που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για στιλάτα looks στην πόλη. H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έγινε η αγαπημένη μας fashionista και κάθε της εμφάνιση ήταν μοναδική.

Η πρωταγωνίστρια, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, επέλεξε για την μεγάλη επέτειο της πετυχημένης σειράς ένα glam χρυσό φόρεμα όλο παγιέτες και το συνδύασε με χρυσά ψηλοτάκουνα παπούτσια.

Δείτε την glam εμφάνιση της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ στο Bovary.gr