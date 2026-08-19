Σάντρα Μπούλοκ: Σπάνια στιγμιότυπα με τα παιδιά της από τις καλοκαιρινές διακοπές [εικόνες] - iefimerida.gr

Η Σάντρα Μπούλοκ μοιράστηκε σπάνια στιγμιότυπα από το καλοκαίρι της, αποκαλύπτοντας μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής της με τα παιδιά της.

Η Σάντρα Μπούλοκ έδωσε στους θαυμαστές της μια σπάνια ματιά στην προσωπική της ζωή, δημοσιεύοντας χθες στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το φετινό καλοκαίρι.

Δείτε τις φωτογραφίες της Σάντρα Μπούλοκ με τα παιδιά της στο Bovary.gr.