Στη Σαντορίνη η Μπέττυ Μαγγίρα -Το αξεσουάρ που απογείωσε το καλοκαιρινό look της - iefimerida.gr

Το μαντήλι γίνεται το αξεσουάρ που χαρίζει στιλ και χαρακτήρα ακόμη και στο πιο απλό χτένισμα.

Από τα street style looks μέχρι τα social media, το βλέπουμε ξανά και ξανά να μεταμορφώνει ακόμη και το πιο απλό χτένισμα. Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι μία ακόμη fashionista που το επιλέγει, δίνοντάς μας το τέλειο hair inspo για τη σεζόν.

Σε πρόσφατη ανάρτησή της από τις διακοπές της στη Σαντορίνη, η Μπέττυ Μαγγίρα μοιράστηκε φωτογραφίες από την απόδρασή της στο νησί, ποζάροντας με τα μαλλιά της λυτά και ένα μαντήλι δεμένο στο κεφάλι.

Δείτε φωτογραφίες από την Σαντορίνη στο Bovary.gr