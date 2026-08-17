Γιατί η Σάλμα Χάγιεκ δεν πλένει το πρόσωπό της το πρωί -Το beauty μυστικό που θα αλλάξει τη ρουτίνα σου - iefimerida.gr

Ποια είναι η ρουτίνα περιποίησης που ακολουθεί η Σάλμα Χάγιεκ που ίσως εν τέλει να αποτελεί μια καλή ιδέα;
Η ηθοποιός είχε αναφέρει παλαιότερα οτι το πρωί αποφεύγει να καθαρίσει το πρόσωπο της αλλά προτιμά πιο ήπιες λύσεις, όπως το ροδόνερο.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση έχει κερδίσει και άλλους υποστηρικτές στον χώρο της ομορφιάς. Η makeup artist Katie Jane Hughes έχει αναφέρει ότι το πρωί προτιμά να ανανεώνει την επιδερμίδα της με ένα toner ή νερό, αποφεύγοντας τον υπερβολικό καθαρισμό.
Δείτε την ρουτίνα περιποίησης της Σάλμα Χάγιεκ στο Bovary.gr.
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