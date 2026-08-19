 Η σαλάτα που λατρεύει η Τζένιφερ Άνιστον γίνεται σε λίγα μόλις λεπτά -Η τέλεια καλοκαιρινή επιλογή - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Η σαλάτα που λατρεύει η Τζένιφερ Άνιστον γίνεται σε λίγα μόλις λεπτά -Η τέλεια καλοκαιρινή επιλογή

Τζένιφερ Άνιστον
Τζένιφερ Άνιστον/ Marie Claire Australia
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Τζένιφερ Άνιστον έχει συνδέσει το όνομά της με μια δροσερή και πανεύκολη σαλάτα, ιδανική για τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες

Ελαφριά, τραγανή και γεμάτη φρέσκες γεύσεις, αποτελεί μια εξαιρετική εναλλακτική στις πιο βαριές σαλάτες με μαγιονέζα, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο ή κόπο στην κουζίνα. Με απλά υλικά και δροσερό ντρέσινγκ, είναι ένα πιάτο που ταιριάζει ιδανικά στο καλοκαιρινό τραπέζι.

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