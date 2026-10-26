Το σακάκι της Καρολίνας του Μονακό που απογειώνει κάθε βραδινή εμφάνιση -Συνδυάζει λάμψη και φινέτσα - iefimerida.gr

Για το διαχρονικό στιλ και την κομψότητά της ξεχωρίζει εδώ και δεκαετίες η Καρολίνα του Μονακό.
Εντυπωσίασε με ένα κεντημένο σακάκι σε επίσημο δείπνο στο Πριγκιπικό Παλάτι, προς τιμήν του Ιταλού προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα και της κόρης του. Η πριγκίπισσα επέλεξε ένα κομψό σύνολο σε γκρι αποχρώσεις, με το ιδιαίτερο σακάκι να αποτελεί τον πρωταγωνιστή του look.
Δείτε το λαμπερό σακάκι της Καρολίνας του Μονακό, στο Bovary.gr
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