Ρυτίδες γύρω από τα χείλη μετά τα 60: Το λάθος με το μακιγιάζ που πρέπει να αποφύγετε - iefimerida.gr

Οι λεπτές γραμμές που σχηματίζονται πάνω από το άνω χείλος είναι μια φυσική αλλαγή της επιδερμίδας που γίνεται πιο εμφανής όσο περνούν τα χρόνια.
Ιδιαίτερα μετά την ηλικία των 50 ετών, μπορεί να γίνουν πιο έντονες και να δυσκολεύουν την εφαρμογή του μακιγιάζ, καθώς το foundation και το κραγιόν έχουν την τάση να συγκεντρώνονται μέσα στις μικρές πτυχές του δέρματος.
Ωστόσο, με τις σωστές επιλογές προϊόντων και μερικές απλές τεχνικές εφαρμογής, μπορείτε να τις κάνετε λιγότερο εμφανείς, διατηρώντας ένα φυσικό και κομψό αποτέλεσμα.
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