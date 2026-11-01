Το μυστικό στο ρουζ για πιο ανορθωμένο πρόσωπο -Η τεχνική που προτείνει makeup artist - iefimerida.gr

Το ρουζ είναι ένα από τα προϊόντα μακιγιάζ που μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να του χαρίσουν πιο φρέσκια όψη, αρκεί να εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο.

Ο makeup artist Pedro Cedeño προτείνει μια εύκολη τεχνική που δημιουργεί την αίσθηση πιο ανορθωμένων ζυγωματικών, χωρίς να απαιτεί περίπλοκες κινήσεις ή έντονο contouring. Όπως εξηγεί, ο τρόπος εφαρμογής παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας τη διαφορά στο συνολικό μακιγιάζ.

Δείτε στο Bovary.gr την απλή τεχνική για το εφέ lifting με το ρουζ﻿