Το μυστικό στο ρουζ για πιο ανορθωμένο πρόσωπο -Η τεχνική που προτείνει makeup artist - iefimerida.gr

Το ρουζ είναι ένα από τα προϊόντα μακιγιάζ που μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να του χαρίσουν πιο φρέσκια όψη, αρκεί να εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο.
Ο makeup artist Pedro Cedeño προτείνει μια εύκολη τεχνική που δημιουργεί την αίσθηση πιο ανορθωμένων ζυγωματικών, χωρίς να απαιτεί περίπλοκες κινήσεις ή έντονο contouring. Όπως εξηγεί, ο τρόπος εφαρμογής παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας τη διαφορά στο συνολικό μακιγιάζ.
Δείτε στο Bovary.gr την απλή τεχνική για το εφέ lifting με το ρουζ
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