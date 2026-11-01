 Το μυστικό στο ρουζ για πιο ανορθωμένο πρόσωπο -Η τεχνική που προτείνει makeup artist - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το μυστικό στο ρουζ για πιο ανορθωμένο πρόσωπο -Η τεχνική που προτείνει makeup artist

Η Τζίτζι Χαντίντ
Photo Credit: Instagram Page @patrickta
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το ρουζ είναι ένα από τα προϊόντα μακιγιάζ που μπορούν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου και να του χαρίσουν πιο φρέσκια όψη, αρκεί να εφαρμόζεται με τον σωστό τρόπο.

Ο makeup artist Pedro Cedeño προτείνει μια εύκολη τεχνική που δημιουργεί την αίσθηση πιο ανορθωμένων ζυγωματικών, χωρίς να απαιτεί περίπλοκες κινήσεις ή έντονο contouring. Όπως εξηγεί, ο τρόπος εφαρμογής παίζει καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, κάνοντας τη διαφορά στο συνολικό μακιγιάζ.

Δείτε στο Bovary.gr την απλή τεχνική για το εφέ lifting με το ρουζ﻿

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ μακιγιάζ τεχνική lifting make up artist

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ