Η ρουτίνα γυμναστικής της Κιμ Καρντάσιαν -Πώς διατηρεί τη σιλουέτα της στα 44 - iefimerida.gr

Η ρουτίνα γυμναστικής της Κιμ Καρντάσιαν -Πώς διατηρεί τη σιλουέτα της στα 44

Φωτογραφία Instagram/@Kim Kardashian
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Στα 44 της χρόνια, η Κιμ Καρντάσιαν αποδεικνύει πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο για να διατηρήσει μια καλογυμνασμένη και δυνατή σιλουέτα. Με καθημερινή άσκηση διάρκειας μιάμισης ώρας, η επιχειρηματίας και σταρ των reality έχει κάνει τη γυμναστική αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς της.

Όπως αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue, το πρόγραμμά της εστιάζει κυρίως σε ασκήσεις ενδυνάμωσης, με έμφαση στη μυϊκή τόνωση και τη σωματική ευεξία.

«Είμαι αρσιβαρίστρια, οπότε κάνω πολλά βάρη», δήλωσε χαρακτηριστικά. Λόγω κάποιων προβλημάτων στην πλάτη, έχει προσαρμόσει μέρος της προπόνησής της, δίνοντας έμφαση στο κάτω μέρος του σώματος, χωρίς όμως να παραμελεί και τις ασκήσεις για το επάνω μέρος.

