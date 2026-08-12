Ρίτσαρντ Γκιρ και Σίντι Κρόφορντ: Ο κεραυνοβόλος έρωτας και ο γάμος που κράτησε τέσσερα χρόνια - iefimerida.gr

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ υπήρξαν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια των ’90s, με έναν θυελλώδη έρωτα, έναν αυθόρμητο γάμο στο Λας Βέγκας και ένα διαζύγιο που ήρθε μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα.

Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ρίτσαρντ Γκιρ υπήρξαν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια των αρχών της δεκαετίας του '90. Εκείνη βρισκόταν ήδη στον δρόμο για να γίνει ένα από τα διασημότερα supermodels στον κόσμο και εκείνος ήταν ένας από τους πιο περιζήτητους πρωταγωνιστές του Χόλιγουντ. Η σχέση τους εξελίχθηκε γρήγορα, ο γάμος τους έγινε σχεδόν αυθόρμητα στο Λας Βέγκας και το διαζύγιο ήρθε μόλις τέσσερα χρόνια αργότερα.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά τον χωρισμό τους, ωστόσο, οι ζωές τους συνδέονται ξανά με έναν τρόπο που μάλλον κανείς δεν θα μπορούσε να προβλέψει: η κόρη της Σίντι Κρόφορντ, Κάια Γκέρμπερ, και ο γιος του Ρίτσαρντ Γκιρ, Χόμερ Γκιρ, συμπρωταγωνιστούν στη σειρά «The Shards» του Ράιαν Μέρφι.

Διαβάστε την ιστορία της Σίντι Κρόφορντ και του Ρίτσαρντ Γκιρ στο Bovary.gr.