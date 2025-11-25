Ρίτσαρντ Γκιρ και Αλεχάντρα Σίλβα: Σικάτοι με ασορτί κοστούμια στο κόκκινο χαλί - iefimerida.gr

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα μαγνήτισαν όλα τα βλέμματα στη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ τους «What Nobody Wants to See», συνδυάζοντας λάμψη και κομψότητα.

Ο 76χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κομψό σκούρο μπλε κοστούμι. Φόρεσε ένα tailored blazer πάνω από ένα φρέσκο λευκό πουκάμισο και ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με μοντέρνα μαύρα αθλητικά παπούτσια.

Η 42χρονη Αλεχάντρα απέδειξε πως η κομψότητα δεν έχει ηλικία. Επέλεξε ένα μαύρο σμόκιν με σατέν πέτα, συνδυάζοντάς το με λουστρίνι τακούνια που πρόσθεσαν ύψος και χάρισαν μία εκλεπτυσμένη σιλουέτα.

Το look ολοκληρώθηκε με διακριτικά, κρεμαστά διαμαντένια σκουλαρίκια, δείχνοντας ένα αβίαστα στιλάτο αποτέλεσμα, ιδανικό για κάθε βραδινή εμφάνιση.

