Ριάνα: Το καφέ είναι το νέο μαύρο και εκείνη το αποδεικνύει με το πιο στιλάτο look - iefimerida.gr

Η Ριάνα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως το στιλ κρύβεται στις λεπτομέρειες, ακόμη και στις πιο απλές εμφανίσεις. Σε πρόσφατη βραδινή έξοδό της στο αγαπημένο της ιταλικό εστιατόριο, Giorgio Baldi, στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, επέλεξε να κινηθεί σε πιο ήσυχους στιλιστικούς τόνους, χωρίς να περάσει απαρατήρητη.

Αυτή τη φορά, άφησε στην άκρη τις έντονες επιλογές και στράφηκε στο καφέ, αποδεικνύοντας πόσο σύγχρονο και κομψό μπορεί να δείχνει ένα σύνολο σε γήινες αποχρώσεις. Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο, έδωσε νέα διάσταση σε ένα χρώμα που έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φθινοπωρινή μόδα.

Δείτε στο Bovary.gr την εμφάνιση της Ριάνα