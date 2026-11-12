Ρέιτσελ Βάις: Ακροβατικά αλά Τζέιμς Μποντ στα 56 της -Βάζει τα γυαλιά στον σύζυγό της, Ντάνιελ Κρεγκ

Η Ρέιτσελ Βαις κρεμάστηκε από σχοινί σε κτίριο του δυτικού Λονδίνου για τη νέα «Μούμια» και δείχνει ότι δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τον σύζυγό της, Ντάνιελ Κρεγκ.

Η ηθοποιός, που έχει βραβευθεί με Όσκαρ και είναι 56 ετών, φωτογραφήθηκε να κρατά σφιχτά το σχοινί και να κατεβαίνει αργά στην πρόσοψη ενός επιβλητικού κτιρίου με αρχιτεκτονική άλλης εποχής.

Δείτε την Ρέιτσελ Βάις στα γυρίσματα της νέας «Μούμιας» στο Bovary.gr.